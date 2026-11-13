Innovation Island: 4 giornate tra Palermo e Catania per connettere talenti, investitori e imprese

Creare in Sicilia una rete stabile capace di trasformare in sviluppo, investimenti e lavoro il patrimonio di startup, talenti, università e imprese innovative. È su questa sfida che la Fondazione Innovation Island accende i riflettori, promuovendo quattro giorni di iniziative per far incontrare ricerca, capitali e sistema produttivo. Un progetto che punta a costruire un ecosistema nuovo dell’innovazione.

Lunedì 16 novembre, alle 10.30, nella sala Palumbo di Palazzo dei Normanni, saranno presentati alla stampa l’Innovation Week 2026 e il Premio Innovation Island. Dal 17 al 20 novembre, tra Palermo e Catania, quattro giornate di incontri, laboratori, formazione e confronto con gli investitori per costruire un collegamento stabile tra università, startup, imprese e istituzioni. Un’iniziativa che punta soprattutto a offrire ai siciliani strumenti e opportunità per trasformare idee e competenze in progetti imprenditoriali. Il programma culminerà venerdì 20 novembre a Palermo con il Premio Innovation Island 2026, dedicato ai protagonisti dell’innovazione.