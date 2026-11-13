Dissalatore Porto Empedocle, il Comitato Mare Nostrum: “Promesse non mantenute dal Sindaco”

“Dovevano essere apposti i sigilli al dissalatore abusivo, poteva essere presentato un ricorso contro i provvedimenti illegittimi emessi dalla Struttura commissariale; ciò in risposta alla cittadinanza che vede nel dissalatore un atto di arroganza e di prevaricazione in danno ad uno sviluppo economico sostenibile del litorale empedoclino. Nulla di tutto questo. Non è stato neppure sottoscritto il ricorso promosso dal Comitato Mare Nostrum insieme alle associazioni ambientaliste WWF e Mare Amico e inviato al Presidente della Repubblica. Che fine ha fatto inoltre l’azione legale annunciata da Sindaco e Consiglio comunale contro l’Italcementi? Silenzio assoluto anche in questo“. A parlare è il Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle che analizza la situazione politica che sta attraversando la città

“In compenso resteranno in eredità alla prossima amministrazione, oltre a una dichiarazione di dissesto finanziario le foto della scalinata di collegamento con il “piano Lanterna” crollata e inagibile; di una Torre di Carlo V chiusa per inagibilità; del consolidamento della scarpata della curva “Capizzi” incompleto e pertanto non funzionale; della pista ciclabile pericolosa per la viabilità e per il rischio idraulico; delle nuove catacombe realizzate dentro il Cimitero, occupando, con nuovi loculi probabilmente abusivi, aree invece destinate alla areazione dei loculi già esistenti; della via Garibaldi non transitabile, perché franata a causa di una mancata regimentazione delle acque; di un servizio di raccolta differenziata che non ha portato alcun beneficio agli utenti in termini di riduzione della TARI e, non in ultimo, dei lavori per l’istallazione del Dissalatore, costati 30 milioni di euro e che da quasi 2 anni (inspiegabilmente visto che dovevano durare solo 4 mesi) stanno compromettendo la spiaggia di Marinella”, continua il Comitato Mare Nostrum che sottolinea: “Non si è approfittato neppure dell’opportunità del Centenario di Andrea Camilleri e gli interventi annunciati per il rilancio turistico del paese in campagna elettorale non sono mai arrivati; al contrario è arrivato invece un Dissalatore abusivo, costato 30 milioni, che sta creando pregiudizio allo sviluppo del litorale con il silenzio complice di tutte le Istituzioni preposte al controllo del Territorio. Quanto detto testimonia l’inconcludenza di una generazione di amministratori e politici – continua il Comitato Mare Nostrum – che tace e non decide e che ha preferito invece galleggiare nel mare di fango che sta sommergendo tutta l’economia Empedoclina. E mentre tutti pubblicano il loro classico comunicato, come l’orchestrina del Titanic, in un linguaggio politichese ma privo di contenuti, solo per prendere le distanze da un fallimento politico-amministrativo che accomuna invece Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, la nave Vigata sta affondando e solo la chiatta di Siciliacque continua invece a lavorare allo scarico di un Dissalatore abusivo e che doveva servire ed essere pronto, tra l’altro, non per Porto Empedocle ma per “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Oltre al danno, una ulteriore beffa per la Città e per gli Empedoclini “.