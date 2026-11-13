Allarme bomba nell’Agrigentino, non solo e-mail: telefonate intimidatorie alle scuole

Allarme bomba non solo via e-mail. Alcuni istituti scolastici dell’agrigentino, avrebbero ricevuto telefonate minatorie nelle quali una voce metallica registrata ripeteva sempre la stessa frase: “Il tuo edificio è stato estratto, lascia subito l’edificio”, per poi interrompere bruscamente la comunicazione.

Una modalità che si aggiunge alle precedenti segnalazioni di minacce che ha fatto scattare le verifiche da parte delle forze dell’ordine, con controlli negli edifici scolastici di Burgio, Comitini, Realmonte e Montallegro, per accertare l’eventuale presenza di ordigni esplosivi.

Le attività di controllo si sono concluse con esito negativo; di fatto non è stato rinvenuto alcun ordigno né sono state rilevate situazioni di pericolo riconducibili alle minacce contenute nei messaggi e nelle telefonate.