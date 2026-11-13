Enna

Aggredivano e maltrattavano anziani in casa di riposo, 2 misure cautelari

Atti di autentica violenza fisica, anche aspetti legati all'alimentazione, al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, alla gestione del riposo, alla libertà di movimento

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

La mattina del 12 novembre c.a. personale della 2^ Sezione – Reati contro la Persona, in danno di Minori e Reati Sessuali – della Squadra Mobile di Enna ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione alla p.g., nei confronti di due soggetti preposti alla gestione di una struttura residenziale per anziani, sita in questo Centro.

L’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha svelato l’esistenza di plurime e continuative condotte maltrattanti poste in essere dagli indagati, seppur con intensità differenti, tali da sottoporre gli anziani ospiti, persone in condizioni di particolare vulnerabilità per età, patologie e minorata capacità di autodeterminazione, ad un regime abituale di sopraffazione, umiliazione, incuria e vessazione, rendendo il contesto assistenziale stabilmente degradante e incompatibile con le esigenze minime di tutela della dignità, della salute e dell’integrità psico-fisica degli assistiti. Le predette condotte hanno interessato, abitualmente, molteplici aspetti della quotidianità degli anziani ospiti ed hanno riguardato oltre atti di autentica violenza fisica, anche aspetti legati all’alimentazione, al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, alla gestione del riposo, alla libertà di movimento e comunicazione ed alla somministrazione dei farmaci. È emersa, dunque, una modalità gestione degli anziani orientata verso una dimensione punitiva e sanzionatoria rispetto ai comportamenti, ritenuti fastidiosi, tenuti dagli ospiti della struttura

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Enna

Aggredivano e maltrattavano anziani in casa di riposo, 2 misure cautelari
Ultime Notizie

Acqua nelle zone non servite dalla rete, l’ATI affida ad ANEA il parere richiesto dal Comune di Agrigento
Giudiziaria

La strage di Casteldaccia, 5 rinvii a giudizio e un patteggiamento
Apertura

Furto nella cooperativa “Rosario Livatino-Libera Terra”: rubati un trattore e una seminatrice
Messina

Ponte sullo Stretto, Salvini “Se tutto verrà vidimato i lavori cominceranno a inizio 2027”
banner italpress istituzionale banner italpress tv