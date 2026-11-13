La strage di Casteldaccia, 5 rinvii a giudizio e un patteggiamento

Un patteggiamento e cinque rinviati a giudizio. Lo ha stabilito il gup di Termini Imerese Sandro Potestio nel corso dell’udienza preliminare sulla strage di Casteldaccia del 6 maggio del 2024. Il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento a quattro anni avanzata da Nicolò Di Salvo, legale rappresentante della Quadrifoglio Group, società che stava eseguendo i lavori alla condotta fognaria di Casteldaccia, dove morirono intossicati cinque operai e altri due rimasero gravemente feriti.

La procura aveva dato parere favorevole. Nel procedimento sono imputate cinque persone che saranno giudicate con il rito ordinario e che rispondono di omicidio colposo plurimo, visto che le vittime furono uccise da gas tossici mentre erano impegnati nello spurgo di una vasca fognaria dell’Amap, l’azienda Acquedotto del Comune di Palermo, che gestisce impianti idrici anche in vari comuni della provincia. La prima udienza si terrà il 21 gennaio davanti al giudice di Termini Imerese Giuseppe Russo. Sono stati rinviati a giudizio Wanda Ilarda, dirigente dell’ufficio appalti Amap, Salvatore Rappa, responsabile del procedimento; Girolamo Costa, capo del servizio prevenzione e protezione; Sergio Agati, direttore dell’impianto di Casteldaccia; e Gaetano Rotolo, all’epoca direttore dei lavori.