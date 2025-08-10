Mafia, confiscato immobile a Pasquale Vento: fu coinvolto nell’operazione “Marna”

Passa definitivamente allo Stato un fabbricato – ubicato a Siculiana – confiscato a Pasquale Vento, 77 anni, coinvolto quasi vent’anni fa nella maxi inchiesta “Marna”, l’operazione che fece luce sulla rete di fiancheggiatori dell’allora boss latitante Gerlandino Messina. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Lo ha stabilito la Cassazione che, nel rigettare il ricorso della difesa, ha confermato il provvedimento della sezione Misure di prevenzione della Corte di appello di Palermo. Vento è stato condannato col rito abbreviato a cinque anni di reclusione. Insieme a lui finirono a processo una dozzina di imputati ritenuti “vicini” al boss empedoclino Gerlandino Messina. Per i giudici è stata riconosciuta una “sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti dai coniugi e l’investimento immobiliare effettuato”.