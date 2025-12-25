Maltrattamenti in danno della moglie e lesioni, due denunce a Sciacca

Gli agenti del Commissariato di polizia di Sciacca hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per i reati di maltrattamenti e danneggiamento aggravato un quarantasettenne saccense che avrebbe commesso questi reati in danno della moglie, una donna di 45 anni.

Un’altra denuncia, per lesioni, è scattata a carico di un uomo di 55 anni, sempre di Sciacca, che avrebbe picchiato la moglie, di 22 anni più giovane.

Gli agenti hanno attivato il cosiddetto “Codice rosso” per tutelare le vittime delle violenze.