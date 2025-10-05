Marianna Bello, quinto giorno di ricerche: si continua a scavare e svuotare pozzi 

Quinto giorno di ricerche di Marianna Bello, la trentottenne trascinata via da un’ondata di acqua e fango durante il nubifragio che si è duramente abbattuto su Favara lo scorso 1 ottobre. Forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile – aiutati anche dai parenti della donna – hanno ripreso le operazioni da circa un’ora. Si segue il percorso che porta al depuratore di Favara.

Il cielo è nuvoloso e si spera che il meteo non porti pioggia. Le squadre di ricerca si stanno concentrando su una ventina di pozzi che si sono venuti a creare in seguito alle abbondanti piogge degli scorsi giorni. Le idrovore stanno svuotando questi invasi mentre due escavatori scavano tra detriti e fango. In arrivo i cani molecolari già impegnati nelle attività.

Una nuova giornata di ricerche è cominciata dopo quella a dir poco frenetica di ieri quando era stata messa in giro la voce del ritrovamento di Marianna. Una fake news alimentata da social e passaparola che ha portato alla denuncia di una donna. Altri tre soggetti sono stati individuati e rischiano di finire nei guai per lo stesso motivo.