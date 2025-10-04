Trovato cadavere a Porto Empedocle, la vittima è un cameriere quarantenne 





Il cadavere di un quarantenne – Alfonso Spalma – è stato rinvenuto questa sera nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle proprio sotto il cosiddetto ponte di ferro. La vittima presenta una ferita provocata da un’arma da fuoco. Non è però ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e tutte le ipotesi sono al momento al vaglio degli investigatori.

Spalma, pastore ma anche cameriere nel ristorante “L’Ancora” di Porto Empedocle, secondo quanto ricostruito proveniva da una battuta di caccia e aveva un fucile. Sono in corso accertamenti per capire se l’arma dell’uomo abbia sparato. Il corpo del quarantenne è stato trovato vicino ad un furgoncino. Sul posto stanno operando i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. In arrivo il magistrato di turno ed il medico legale.