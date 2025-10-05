Rissa condominiale in un residence, quattro denunce

L’Arma di Catania, in linea con le direttive del Comando Provinciale, prosegue con costante impegno l’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati, anche in quelle situazioni in cui una semplice lite può trasformarsi in episodi di violenza, anche all’interno di contesti privati come condomini e residence.

Proprio in tale ultimo contesto, nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre sono intervenuti a Calatabiano, presso un residence della zona, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa che indicava una lite in corso tra condomini.

Giunti subito sul posto, consapevoli del fatto che un banale diverbio sarebbe potuto degenerare, i militari sono stati avvicinati da una donna con un bambino in braccio, visibilmente agitata, che li ha condotti all’interno del cortile condominiale dove alcune persone stavano discutendo animatamente sino a passare anche alle vie di fatto.

All’interno, in effetti, gli investigatori della Radiomobile, hanno trovato un gruppo di persone che si stava affrontando fisicamente, con reciproci lanci di oggetti e colpi, mentre altri presenti tentavano di separarli.

Nel corso dell’intervento, i militari, trovandosi a fronteggiare una situazione particolarmente accesa, hanno richiesto tramite la Centrale Operativa di Giarre l’ausilio di altri equipaggi presenti sul territorio, giunti immediatamente in supporto. I Carabinieri sono intervenuti velocemente, riuscendo a dividere i contendenti e a riportare la calma. Nel frattempo, due militari avevano già riportato contusioni agli arti superiori nel tentativo di contenere la lite ed evitare che degenerasse ulteriormente. Anche due dei soggetti coinvolti hanno riportato escoriazioni e dolori agli arti e al volto, per i quali è stato necessario l’intervento del personale medico del 118.

I litiganti, identificati in quattro uomini un 42enne e un 40enne di origine straniera residenti in zona, un 62enne residente all’estero e un 28enne residente a Catania, sono stati messi in sicurezza dai Carabinieri e, successivamente, accompagnati in caserma. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.