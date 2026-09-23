Professoressa e titolare di un resort di lusso alla Scala dei Turchi, dovrà restituire 270 mila euro 

Professoressa di giorno ma anche imprenditrice titolare di un resort con attività di ristorazione e affittacamere a pochi passi dalla Scala dei Turchi. La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato P.A., insegnante in una scuola di Calolziocorte (Lecco), a restituire i ricavi incassati senza autorizzazione dal lavoro parallelo: 270 mila euro. La vicenda è racconta oggi dal Quotidiano Nazionale e scaturisce dalla segnalazione di un avvocato su un’impresa «avente ad oggetto l’attività di agriturismo, affittacamere e ristorazione». Il caso viene affrontato dalla scuola in cui la professoressa insegna con la preside che, dopo aver avviato un procedimento disciplinare, manda le carte in procura.

La Guardia di Finanza avvia così gli accertamenti su una ditta individuale intestata alla professoressa ma che è cessata il 28 marzo 2024, due mesi dopo le prime avvisaglie. Contestualmente, però, viene aperta un’altra società «cessionaria del ramo d’azienda alienato dalla ditta individuale” che faceva riferimento alla masserie con dieci camere e piscina panoramica incastonata in un’area di 13,7 ettari. All’insegnane viene contestata la colpa ma non il dolo poiché, per i giudici, nel 2016 ha conferito una procura generale per l’esercizio dell’impresa: «Se errore vi è stato, lo è stato per grave, colpevole e inescusabile ignoranza sui suoi doveri primari che si è protratta per ben otto anni». Adesso la prof dovrà restituire 270 mila euro. La somma è stata così calcolata: ai 544.892,77 euro conteggiati sono stati sottratti i 244.147 euro di imposte nette depurate delle ritenute. A questi si aggiunge un ulteriore “sconto” del 20% pari a 377.794 euro per un totale da versare di 270.235,20 euro.