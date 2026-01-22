Maxi furto al centro commerciale “La Fornace”, rubati 80mila euro in gioielli 

Colpo grosso al centro commerciale “La Fornace” a Cammarata. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nella struttura dopo aver divelto la recinzione e forzato un ingresso dei bagni. Una volta all’interno i banditi hanno preso di mira una gioielleria sfondando le vetrine e portando via preziosi e orologi. Il bottino è ingente e, secondo una prima stima, ammonterebbe ad oltre 80 mila euro. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il responsabile dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini. Presenti anche i militari della Scientifica a “caccia” di elementi utili per risalire all’identità dei ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere del centro commerciale.