Carabinieri salvano quattro cuccioli, vivevano tra escrementi e fango

Quattro cuccioli di cani di media taglia, detenuti in pessime condizioni, sono stati salvati dai carabinieri di Caltanissetta. L’intervento, effettuato a seguito di una segnalazione del personale del WWF di Caltanissetta, ha portato alla denuncia di un uomo per maltrattamenti di animali. I quattro cuccioli vivevano in luoghi non idonei e in critiche condizioni igienico-sanitarie, circondati da escrementi e fango accumulato nei giorni.

La situazione di salute degli animali era critica e uno di loro aveva riportato un grave trauma. Gli animali, grazie all’intervento dei carabinieri e dei servizio veterinario dell’Asp, sono stati portati in altro luogo e stanno ricevendo le cure necessarie per il loro recupero.