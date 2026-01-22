Maltempo, ripresa la circolazione ferroviaria sulla Caltanissetta-Agrigento

E’ ripresa ieri sera la circolazione ferroviaria sulla Caltanissetta-Agrigento e sulla Siracusa-Caltanissetta, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia in questi giorni. Rimane sospesa sulla Messina-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Catania-Caltagirone, dove il maltempo ha nuovamente danneggiato la linea ferroviaria con mareggiate e movimenti franosi.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione, compatibilmente con la situazione meteorologica in atto.