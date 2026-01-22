Apertura

Tabaccai aggrediti a bastonate, due tentate rapine in poche ore a Canicattì 

I titolari di due tabaccherie sono stati aggrediti a bastonate da un gruppo di malviventi a distanza di poche ore. Indagano i carabinieri

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Due tentativi di rapina nei confronti di altrettanti tabaccai a distanza di poche ore. Cresce la preoccupazione a Canicattì per episodi di particolare allarme sociale. Nella serata di martedì una banda di malviventi – non è escluso infatti che gli autori possano essere gli stessi –  è entrata in azione nel tentativo di rapinare due tabaccherie.

Ad essere preso di mira l’esercizio commerciale di Angelo Cani lungo Corso Umberto. Due banditi, con volto travisato e armati di bastoni, hanno minacciato il titolare chiedendo l’incasso. Il proprietario ha reagito e i banditi lo hanno aggredito colpendolo alla testa. L’uomo è finito in ospedale.

Poche ore più tardi è stata presa di mira la tabaccheria Bellavia-Cirami. I malviventi hanno atteso sotto casa il proprietario, lo hanno aggredito e gli hanno portato via le chiavi dell’attività. I banditi hanno così tentato di accedere alla tabaccheria ma non ci sono riusciti fuggendo a mani vuote. Sui due episodi indagano i carabinieri. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere. 

