Agrigento
Il ciclone Harry lascia l’agrigentino, domani situazione meteo stabile
Nessuna allerta per la provincia di Agrigento; allerta gialla nella zona di Catania e Messina
Il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per domani non prevede allerta e quindi la regione torna “verde”.
Solo nel Sud dell’isola e nella zona di Messina e Catania il livello di allerta è giallo cioè di “attenzione”.
Dunque domani riaprono le scuole, i parchi, i cimiteri, nell’agrigentino.
