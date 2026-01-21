Il ciclone Harry lascia l’agrigentino, domani situazione meteo stabile

Il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per domani non prevede allerta e quindi la regione torna “verde”.

Solo nel Sud dell’isola e nella zona di Messina e Catania il livello di allerta è giallo cioè di “attenzione”.

Dunque domani riaprono le scuole, i parchi, i cimiteri, nell’agrigentino.