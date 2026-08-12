“Recital”, Gianfranco Jannuzzo porta il suo spettacolo a Comitini

”Sara’ una serata tutta da ridere, ma anche piena di spunti per riflettere sulla nostra storia, la sicilianita’ e la necessità di creare un futuro dove la legalità faccia sempre più rima con solidarietà”. Il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli annuncia grandi preparativi per domenica prossima, 16 agosto. In piazza Umberto I, alle 21.30, si esibirà l’attore Gianfranco Jannuzzo che porterà in scena “Recital”, uno spettacolo coinvolgente nel quale oltre a molti dei suoi cavalli di battaglia, reciterà alcuni brani che metteranno al centro dello spettacolo una Sicilia allegra e amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva. “Recital” è uno spettacolo nel quale presento la mia Sicilia – spiega Gianfranco Jannuzzo – così come l’ho vissuta e conosciuta; la Sicilia che ho imparato ad amare grazie all’amore che ne avevano i miei genitori. Una Sicilia che e’ “Isola” ma sicuramente anche “Ponte” per mille culture. Ne racconto anche le contraddizioni: così nello spettacolo c’è la Sicilia ricca, fertile e ubertosa di Federico II “Stupor Mundi “e la Sicilia umiliata, ferita e vilipesa delle stragi e dei caduti “Orror Mundi”.

“E raccontando la Sicilia – spiega ancora Jannuzzo – racconto noi italiani, che, con il nostro straordinario senso dell’umorismo, sappiamo ridere di tutto e di tutti e, soprattutto, cosa ancora più importante, di noi stessi”. Lo spettacolo che sarà portato in scena nella piazza Umberto I di Comitini è gratuito, fino ad esaurimento posti. Al Comune e sui social sono già pervenute numerose conferme di partecipazione.

“Sara un onore avere Gianfranco Jannuzzo con noi, dice il sindaco Luigi Nigrelli. Gianfranco è uno degli attori più importanti del palcoscenico italiano. Un vero artista-galantuomo. La serata di domenica prossima sarà una sorta di “Gran Gala” che ci consentirà di divertirci, di salutare nel migliore dei modi l’estate che scivola via e di meditare sulle cose importanti della vita”.