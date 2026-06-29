Naro, grande successo per l’edizione del “Borgo dei sapori”

Si è conclusa con uno straordinario successo l’edizione 2026 di “Borgo dei Sapori”, la manifestazione organizzata da We Naro A.P.S. che, per due serate, ha trasformato Via Dante e l’Ex Pretura in un luogo di incontro, convivialità e valorizzazione del territorio.

L’evento ha registrato una partecipazione ben oltre ogni aspettativa, richiamando migliaia di visitatori tra cittadini e ospiti provenienti dai comuni limitrofi. Un risultato che conferma la voglia di vivere il centro storico e di riscoprire gli spazi più rappresentativi della città attraverso il buon cibo, la cultura e l’intrattenimento. L’Associazione We Naro A.P.S. desidera esprimere il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Naro e, in modo speciale, al Sindaco, Prof. Milco Dalacchi, che ha sostenuto il progetto con impegno e disponibilità. Un sentito grazie anche al Comune di Licata, guidato dall’Avv. Barsamo, per il prezioso supporto offerto. Un pensiero speciale è rivolto all’amico Gero Marsala, presenza costante e fondamentale nell’organizzazione dell’evento, sempre disponibile a dare il proprio contributo con discrezione e generosità.

Grazie a Letizia Milanese e alla scuola Artedanza, che hanno regalato al pubblico uno spettacolo di danza di grande qualità, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’Ex Pretura.

Un sentito ringraziamento anche a Pietro Cilia, punto di riferimento indispensabile per l’associazione, sempre presente con professionalità e spirito di collaborazione. Determinante è stato inoltre il sostegno degli sponsor, che hanno creduto nell’iniziativa rendendone possibile la realizzazione: Studio Cangemi, Gueli Alletti, Sistemcold, NarAuto, Macelleria La Sorpresa, Caffetteria Garibaldi, Il Giardino dei Fiori – Luca Daunisi, Burgio Service, Merkatone, Mood Drink & Food, Casa Giulia, Ford Service Troisi, Barberia Giusto – Haircuts & Shaves, Cartoleria Marrix, Morello Ceramiche S.r.l., Impresa Edile Maurizio Ferracane, Hair Color Studio Rossana Calcasola e Panificio Bonanno. L’associazione rivolge inoltre un sentito ringraziamento a Don Giuseppe Scozzari, Priore di Naro, per il contributo offerto alla buona riuscita della manifestazione.

Un plauso va a tutti i volontari di We Naro A.P.S. – Karim Porrello, Antonio Camilleri, Francesca Roberti, Desirèe Gulino, Paolo Aronica, Chiara Fontana, Clarissa Casa e Noemi Lo Scavo – che con impegno e dedizione hanno lavorato senza sosta per la perfetta organizzazione dell’evento. Un ringraziamento speciale anche ai tanti giovani che, pur non essendo tesserati, hanno scelto spontaneamente di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie: Calogero Schembri, Angelica Puma, Clara Troisi, Clarissa Cremona, Vincenzo Bonanno, Ignazio Di Gerlando e Vincent Cancemi. Un particolare apprezzamento va infine all’artista Carlo Calcasola, la cui mostra ha arricchito ulteriormente il programma culturale della manifestazione, contribuendo a valorizzare uno degli spazi simbolo del centro storico.

L’associazione ringrazia inoltre tutte le attività commerciali e gli espositori che hanno partecipato all’evento, contribuendo con entusiasmo alla sua riuscita. Ma il ringraziamento più grande è rivolto ai cittadini di Naro e a tutti i visitatori che hanno scelto di vivere queste due serate, riempiendo nuovamente Via Dante e restituendo vita, entusiasmo e partecipazione a uno dei luoghi più rappresentativi della città. Il successo di “Borgo dei Sapori 2026” rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di valorizzazione del territorio e del centro storico, nella convinzione che la collaborazione tra associazioni, istituzioni, attività economiche e cittadini sia la chiave per costruire una Naro sempre più viva, accogliente e protagonista