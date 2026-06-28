Fabrizio Cammarata non sarà più l’allenatore del Kamarat: “mi aspettano nuove sfide”

“Con grande emozione desidero comunicare che, dalla prossima stagione, non sarò più l’allenatore del SSD Kamarat 1972. È una decisione maturata dopo una lunga riflessione e non è stata affatto semplice. Lascio una società che mi ha dato tanto, sia dal punto di vista professionale che umano”. Cosi in una nota Fabrizio Cammarata annuncia le dimissioni da allenatore della società Kamarat. “Tuttavia, sento che questo è il momento giusto per affrontare nuove sfide e continuare il mio percorso, cercando di mettermi nuovamente alla prova. In questa stagione abbiamo condiviso un percorso straordinario. Siamo riusciti a conquistare un prestigioso secondo posto in campionato e a disputare la finale playoff, risultati ottenuti grazie al lavoro quotidiano, ai sacrifici e alla determinazione di un gruppo eccezionale. Traguardi ancora più significativi se si considera che siamo partiti da una posizione di classifica ben diversa, riuscendo a compiere una grande rimonta che resterà uno dei ricordi più belli della mia esperienza”, continua Cammarata che ringrazia il presidente Traina, il direttore sportivo Mangiapane, il direttore generale Gioacchino Privitera, la famiglia DiPiazza e tutti i dirigenti del Kamarat per la fiducia, il sostegno e la stima “che mi hanno dimostrato durante questo percorso. Un grazie speciale va ai miei calciatori: siete stati i veri protagonisti di questa splendida stagione. Con il vostro impegno, la vostra serietà, i sacrifici quotidiani e la voglia di non arrendervi mai avete reso possibile un percorso che in pochi avrebbero immaginato. È stato un onore allenare un gruppo di uomini, prima ancora che di ottimi calciatori. Porterò sempre con me il ricordo del lavoro svolto insieme e del legame che siamo riusciti a costruire. Infine, il grazie più grande è rivolto ai tifosi. Il vostro affetto, il vostro sostegno e la vostra vicinanza, nei momenti belli e in quelli più difficili, sono stati una forza incredibile. Porterò sempre nel cuore il calore che mi avete trasmesso. Auguro al Kamarat le migliori fortune per il futuro, con l’auspicio che questa società possa continuare a raggiungere traguardi sempre più importanti. Da parte mia porterò con orgoglio il ricordo di questa esperienza, delle emozioni vissute e delle persone straordinarie che ho avuto il privilegio di incontrare”, ha concluso.