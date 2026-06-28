Scontro tra due auto e uno scooter lungo la Ss115: un ferito

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la statale 115 nei pressi del Bar Plano a Porto Empedocle. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e due auto. Ad avere la peggio una ragazza a bordo dello scooter che è rimasta gravemente ferita. A prestare i primi soccorsi una pattuglia della Guardia di Finanza che ha lanciato l’allarme; la giovane è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stata operata d’urgenza.

Sul luogo anche le forze dell’ordine che si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico per qualche oretta ha subito rallentamenti.