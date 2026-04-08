Apertura

Maxi truffa del “finto carabiniere”, pensionata consegna oro per un valore di 60 mila euro 

È una maxi truffa quella messa a segno a Palma di Montechiaro con l'ormai nota tecnica del “finto carabiniere”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha consegnato ad un sedicente appartenente dell’Arma quasi un chilogrammo in oro tra gioielli e preziosi oltre ad una somma in contanti di 5 mila euro. È una maxi truffa quella messa a segno a Palma di Montechiaro con l’ormai nota tecnica del “finto carabiniere”. A cadere nel tranello una pensionata di 69 anni. Il modus operandi dei balordi è sempre lo stesso.

La donna ha ricevuto una chiamata da un falso maresciallo che le ha raccontato del ritrovamento dei suoi documenti sul luogo di una rapina in una gioielleria e che serviva effettuare una comparazione dei gioielli. La pensionata, caduta nel panico, ha consegnato poco dopo nelle mani del malvivente circa 800 grammi in oro e 5 mila euro in contanti. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a quasi 60 mila euro. Soltanto in un secondo momento la palmese ha capito di essere stata truffata e ha raccontato tutto ai carabinieri. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Bivona

Emergenza e sanità pubblica: Bivona potenzia la capacità di soccorso H24
Menfi

Posidonia, il sindaco Clemente sollecita interventi sul porto: “Pronti a iniziative pubbliche”
Agrigento

“Neuroscienze in Rete”, Agrigento diventa capitale della Neurologia siciliana
Palermo

Lotta all’illegalità diffusa, 16 denunce e sanzioni per oltre 23 mila euro 
Apertura

Incidente stradale tra Aragona e Comitini, 10 feriti: ci sono pure tre bambini 
Caltanissetta

Schiaffi all’ex moglie incinta al settimo mese, arrestato 23enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv