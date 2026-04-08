Maxi truffa del “finto carabiniere”, pensionata consegna oro per un valore di 60 mila euro 

Ha consegnato ad un sedicente appartenente dell’Arma quasi un chilogrammo in oro tra gioielli e preziosi oltre ad una somma in contanti di 5 mila euro. È una maxi truffa quella messa a segno a Palma di Montechiaro con l’ormai nota tecnica del “finto carabiniere”. A cadere nel tranello una pensionata di 69 anni. Il modus operandi dei balordi è sempre lo stesso.

La donna ha ricevuto una chiamata da un falso maresciallo che le ha raccontato del ritrovamento dei suoi documenti sul luogo di una rapina in una gioielleria e che serviva effettuare una comparazione dei gioielli. La pensionata, caduta nel panico, ha consegnato poco dopo nelle mani del malvivente circa 800 grammi in oro e 5 mila euro in contanti. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a quasi 60 mila euro. Soltanto in un secondo momento la palmese ha capito di essere stata truffata e ha raccontato tutto ai carabinieri.