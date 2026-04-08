Emergenza e sanità pubblica: Bivona potenzia la capacità di soccorso H24

“Oggi segniamo un traguardo decisivo per la gestione delle emergenze nel nostro territorio. La tutela della salute e la rapidità di intervento sono i pilastri su cui si fonda la sicurezza di una comunità, e da questa sera la nostra capacità di risposta compie un passo in avanti senza precedenti”. dichiara il sindaco di Bivona, Milko Cinà che in collaborazione con la Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, ha partecipato ad un’esercitazione fondamentale per testare l’operatività dei soccorsi in condizioni critiche.

“Il test effettuato questa sera, dice Cinà, ha confermato l’idoneità dell’area individuata per le operazioni di elisoccorso anche in condizioni di buio completo o scarsa visibilità. Questo significa che la gestione delle emergenze a Bivona non avrà più limiti di orario; gli elicotteri del 118 potranno atterrare e decollare in qualsiasi momento della notte; in caso di codici rossi o necessità di trasferimenti urgenti, il fattore tempo sarà gestito con la massima efficienza. Una risposta concreta alle sfide logistiche del nostro territorio, garantendo a ogni cittadino il diritto a un soccorso rapido e d’eccellenza.

In una gestione moderna della sanità pubblica, ogni minuto guadagnato è una vita protetta. Questo risultato non è solo un traguardo tecnico, conclude il primo cittadino, ma un’ulteriore garanzia di sicurezza per tutte le famiglie di Bivona in aggiunta alla pista di elisoccorso realizzata dal Rotary Club Bivona presso la Clinica Attardi.Un ringraziamento ai professionisti della Centrale Operativa del 118 per la costante dedizione e il supporto tecnico. La salute è un diritto, la rapidità del soccorso è il nostro impegno”.