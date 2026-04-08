Posidonia, il sindaco Clemente sollecita interventi sul porto: “Pronti a iniziative pubbliche”

Il sindaco di Menfi, Vito Clemente, torna a sollecitare interventi urgenti sul porto in relazione alla questione della posidonia. Il primo cittadino ha inviato una comunicazione all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, chiedendo la convocazione di un incontro urgente per affrontare le criticità e individuare soluzioni operative, ribadendo la disponibilità alla collaborazione istituzionale, ma ha anche fissato una linea chiara sui tempi: in assenza di un riscontro rapido, l’amministrazione è pronta ad avviare iniziative pubbliche di sensibilizzazione.

“Nel rinnovare la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, resto in attesa di un cortese e celere riscontro, riservandomi, in mancanza, di valutare ulteriori pubbliche iniziative di sensibilizzazione”, ha scritto il sindaco nella comunicazione ufficiale.

Una posizione che si traduce in un impegno concreto: se non arriveranno risposte entro la settimana, Clemente ha annunciato la propria presenza costante presso il porto, in forma ufficiale e con la fascia tricolore, per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda fino a quando non si registreranno interventi da parte delle istituzioni competenti.

La questione della posidonia, con le ricadute sulla fruibilità e sull’operatività dell’area portuale, resta dunque al centro dell’agenda amministrativa cittadina.