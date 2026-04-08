Palermo

Lotta all’illegalità diffusa, 16 denunce e sanzioni per oltre 23 mila euro 

L’attività ha condotto al deferimento in stato di libertà di 16 persone e alla contestazione di numerose violazioni amministrative

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Reparto Territoriale, supportati dalle Stazioni dipendenti, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dalle unità Cinofili, hanno attuato un articolato servizio di monitoraggio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa.

L’attività ha condotto al deferimento in stato di libertà di 16 persone e alla contestazione di numerose violazioni amministrative.  A Termini Imerese, una donna di 52 anni, titolare di un esercizio commerciale, è stata denunciata per inosservanza delle normative sulla tutela della salute dei dipendenti e per l’installazione di sistemi di videosorveglianza privi delle prescritte autorizzazioni. A Caccamo, tre uomini, rispettivamente di 26, 38 e 39 anni, sono stati sorpresi in possesso di coltelli e strumenti atti a offendere senza giustificato motivo.

Tra Trabia e il territorio termitano, altre 7 persone, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, sono state denunciate per aver condotto veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida, con la contestazione della recidiva nel biennio. Nel corso della stessa attività di controllo, i militari hanno denunciato 3 conducenti, di età compresa tra i 18 e 25 anni, poiché sorpresi alla guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di alcolici o sostanze psicotrope.

L’azione di prevenzione ha portato alla segnalazione di 8 persone, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, alla Prefettura di Palermo, in quanto sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana, destinati all’uso personale.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 110 persone e ispezionati 55 veicoli. Le sanzioni elevate per inosservanze del Codice della Strada ammontano a oltre 23.000 euro, con il contestuale fermo di 17 autovetture e il sequestro di 2 motocicli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Bivona

Emergenza e sanità pubblica: Bivona potenzia la capacità di soccorso H24
Menfi

Posidonia, il sindaco Clemente sollecita interventi sul porto: “Pronti a iniziative pubbliche”
Agrigento

“Neuroscienze in Rete”, Agrigento diventa capitale della Neurologia siciliana
Palermo

Lotta all’illegalità diffusa, 16 denunce e sanzioni per oltre 23 mila euro 
Apertura

Incidente stradale tra Aragona e Comitini, 10 feriti: ci sono pure tre bambini 
Caltanissetta

Schiaffi all’ex moglie incinta al settimo mese, arrestato 23enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv