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Incidente stradale tra Aragona e Comitini, 10 feriti: ci sono pure tre bambini 

A bordo del pulmino viaggiavano sei persone e tra loro anche tre bambini di 12,8 e 3 anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È di dieci persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto nelle scorse ore lungo la strada statale 189, nel tratto che collega Aragona a Comitini. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un Van Volkswagen e una Fiat Freemont. A bordo del pulmino viaggiavano sei persone: tre bambini di 12,8 e 3 anni, il conducente di 55 anni e due donne di 63 e 37 anni.

Nell’auto, invece, vi era un’intera famiglia agrigentina: il padre di 50 anni, la madre di 43 anni e i figli di 20 e 16 anni. L’impatto è stato violento e i veicoli hanno riportato danni. Dieci i feriti ma, per fortuna, nessuno in gravi condizioni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. A parte lo spavento non ci sarebbero conseguenze particolari. Al via le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

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