Menfi, bruciata l’auto di un commerciante: indagini 

Un incendio, la cui natura appare dolosa, ha danneggiato un’auto di proprietà di un commerciante cinquantaduenne originario di Sciacca ma residente a Menfi. Il veicolo, una Kia Sportage, era parcheggiato nei pressi di via Francesco Petrarca.

Il rogo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto le fiamme ed il fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona.

Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per accertare esattamente la natura del rogo che, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe doloso. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per danneggiamento a seguito di incendio.