Michele Sodano è stato proclamato sindaco di Agrigento: “Ricominciamo a sognare”





Michele Sodano è stato proclamato sindaco di Agrigento. La cerimonia è avvenuta questa mattina nella sede dell’ex Consorzio agrario con l’ufficio centrale riunito che ha certificato ufficialmente il risultato elettorale.

Sodano ha raccolto la fascia tricolore direttamente dalle mani del suo predecessore Franco Miccichè che, emozionato, ha dichiarato: “Lascio il Comune in buone mani e anche in buone condizioni”. Cinque anni fa, quando fu proprio Miccichè ad essere eletto, l’allora sindaco Firetto disertò la cerimonia di insediamento del nuovo primo cittadino. Sodano, dunque, da oggi è il nuovo sindaco di Agrigento. Dalla sede dell’ex Consorzio agrario ci si sposterà adesso al Comune di Agrigento dove Sodano si insedierà.

Ecco le prime parole del nuovo sindaco Sodano: “Raccolgo l’eredità del sindaco Miccichè per non lasciare tutti i progetti che sono in itinere e che non dobbiamo perdere. Ripartiamo con grande umiltà per risolvere i problemi della nostra Agrigento, va iniziato un percorso per risolvere problematiche ataviche a cominciare dall’acqua. C’è da ridisegnare una città, portare nuovi investimenti, nuove capacità di creare servizi, di essere attrattivi. Il valore della nostra terra è immenso, la sfida di Agrigento è importante e ambiziosa. Il lavoro di tutti sarà quello di sviluppare il nostro potenziale. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso la nostra vittoria elettorale con testa e cuore. È un lavoro di comunità non è mai stata la vittoria del singolo, ricerca del bene pubblico attraverso una rete di chi vuole fare il bene della città. Agrigento può essere salvata se ciascuno di noi cura il territorio come la propria casa. Ricomincia a sognare e sorridere.”

Le parole dell’ex sindaco Miccichè: “Voglio ringraziare il nuovo sindaco Michele Sodano per le belle parole, per l’entusiasmo che apprezzo perchè ci vuole tanta forza e coraggio per portare avanti una macchina amministrativa così complessa. Conosco la caparbietà di Sodano e sono fiducioso. Cinque anni sono troppo pochi e servono per programmare. Lascia un Comune con un ottimo fondo cassa, ci sono 103 milioni di euro decretati alcuni avviati e altri ancora da cominciare. Sono convinto che quando avrai bisogno mi chiamerai perchè non è il singolo amministratore ma la città che deve andare avanti. In bocca al lupo, sono emozionato. Adesso tornerò a fare il medico perchè quella è una missione.”

