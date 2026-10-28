Trapani

Droga e soldi in contanti, arrestato pusher di 27 anni

Il 27enne in possesso di 8 dosi di hashish, 15 grammi di crack, oltre 5 grammi di cocaina

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri delle Stazioni di Erice e Borgo Annunziata hanno arrestato un uomo classe ’99 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sorpreso in un appartamento adibito a piazza di spaccio in zona Rione Palme.

I militari dell’Arma, all’esito di un servizio finalizzato alla repressione di reati inerenti agli stupefacenti, hanno fatto accesso nell’appartamento, protetto da grate in ferro, trovando il 27enne da solo in possesso di 8 dosi di hashish, 15 gr. di crack, oltre 5 gr. di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 470 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo aver sequestrato lo stupefacente e i soldi i Carabinieri hanno tratto in arresto l’uomo che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Erice Casa Santa e contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

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