Polizia, Andrea Morreale alla guida della divisione Anticrimine: “sono felice di tornare a casa”

“Sono davvero contento ed entusiasta di iniziare questo nuovo percorso professionale. Da un lato sono tornato a “casa”, dall’altro inizio il nuovo percorso personale diverso, molto diverso dal mio recente e all’interno della specialità polizia stradale e quindi sono entusiasta di iniziare questo percorso come dirigente alla divisione anticrimine della questura di Agrigento, nonchè di fare nuova esperienza anche dal punto di vista dell’ordine pubblico”. Queste le parole di Andrea Morreale da oggi alla guida della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento a margine della conferenza stampa che si è svolta presso la sala San Michele alla presenza del Questore Tommaso Palumbo. Per Morreale si tratta di un “ritorno a casa” avendo guidato per oltre dieci anni la polizia stradale della Città dei templi. Morreale, originario di Aragona, è stato anche al comando della Polstrada Palermo. Adesso il ritorno ad Agrigento da dirigente dell’Anticrimine dove ha preso il posto di Davide Mattaliano trasferito nel capoluogo siciliano.