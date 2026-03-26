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Minaccia la zia e aggredisce i carabinieri intervenuti, arrestato empedoclino 

In manette un 47enne di Porto Empedocle. I carabinieri hanno usato un taser per fermarlo. Due militari sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe minacciato e maltrattato la zia, alla quale chiedeva sempre soldi, e all’arrivo dei carabinieri si sarebbe scagliato contro di loro ferendo due militari. Un 47enne di Porto Empedocle è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Per fermare l’indagato i carabinieri hanno anche utilizzato il taser.

Due militari sono finiti in ospedale con lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il gip del tribunale di Agrigento, Laerte Conti, ha convalidato il provvedimento non applicando però nessuna misura cautelare. Il pm Alessandra Chiffi aveva chiesto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’empedoclino è difeso dall’avvocato Monica Malogioglio. 

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