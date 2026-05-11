Molesta clienti di un negozio a Villaggio Mosè, aveva un coltello: denunciato

Un cinquantenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato a piede libero per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, nel tardo pomeriggio di sabato, si sarebbe reso protagonista di condotte minacciose nei confronti di alcuni clienti di un gioielleria lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno identificato l’uomo con non poca fatica. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nella disponibilità del cinquantenne anche un coltello.