Santa Elisabetta

La nuova caserma di Santa Elisabetta intitolata a Giuliano Guazzelli, domani la cerimonia 

La nuova sede dell’Arma e la sua intitolazione rappresentano un momento di alto valore simbolico per la comunità di Santa Elisabetta e per l’intera provincia agrigentina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Domani, alle ore 11.00, a Santa Elisabetta, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova Caserma sede del locale Comando Stazione Carabinieri al Maresciallo Maggiore “Aiutante” Giuliano Guazzelli, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, assassinato dalla mafia il 4 aprile 1992 ad Agrigento.

La nuova sede dell’Arma e la sua intitolazione rappresentano un momento di alto valore simbolico per la comunità di Santa Elisabetta e per l’intera provincia agrigentina, nel segno della memoria di un sottufficiale che, con straordinaria competenza investigativa, coraggio e incondizionata dedizione alle Istituzioni, offrì un contributo determinante alla lotta contro la criminalità organizzata, sino al supremo sacrificio della vita.

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