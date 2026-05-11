Scalia Sciacca, stagione chiusa a Bronte: si separano le strade con coach Frinzi Russo 

La Scalia Sciacca conclude il proprio campionato con una sconfitta per 3-0 sul campo del Bronte, in una gara che ha visto i saccensi disputare un match senza particolari sussulti. I parziali (25-17, 25-17, 25-14) confermano l’andamento di una sfida che non aveva più nulla da dire per la classifica, con il settimo posto già matematicamente acquisito. La partita ha coinciso anche con la chiusura del rapporto con il coach Tani Frinzi Russo, che chiude così la sua esperienza alla guida della squadra della sua città. Un incarico vissuto con entusiasmo, dopo tanti anni trascorsi lontano da Sciacca, e affrontato con l’obiettivo di costruire un progetto tecnico di medio-lungo periodo, come già fatto nelle sue precedenti esperienze.

Il tecnico ha ringraziato la società per l’opportunità e tutte le persone, dentro e fuori dalla palestra, che gli sono state vicine in questi mesi. La società, dal canto suo, ha espresso gratitudine per il lavoro svolto e ha rivolto a Frinzi Russo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Il bilancio stagionale resta positivo: il settimo posto, obiettivo fissato a inizio anno, è stato centrato nel secondo campionato consecutivo di Serie B. Adesso il sodalizio saccense guarda avanti e avvia una fase di riprogrammazione societaria, convinto che l’esperienza maturata rappresenti una base solida per il prossimo torneo. In testa alla classifica, hanno raggiunto i play off promozione Vibo Valentia e Aquila Bronte