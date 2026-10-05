Casteltermini, il gruppo consiliare di Forza Italia denuncia grave degrado infrastrutturale e ambientale

“A distanza di pochi mesi la strada che collega il quartiere Convento e contrada Pizzo a Casteltermini, lavori completati e consegnati a maggio scorso per un importo di ben 291mila euro, ad oggi il manto stradale presenta profonde fessurazioni, spaccature longitudinali e trasversali, e un’anomala e precoce vegetazione infestante che fuoriesce dalle crepe dell’asfalto, segno inequivocabile di un’esecuzione non conforme alla regola d’arte e priva dei necessari controlli tecnici e di cantiere, ma registriamo un fatto intollerabile: il canalone di scolo delle acque bianche risultava già colmo di rifiuti di ogni genere, compresi apparecchi televisivi abbandonati, già all’atto della consegna dei lavori”. Questa è la denuncia del gruppo Gruppo Consiliare di Minoranza Forza Italia, che pretende risposte e azioni immediate dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Nicastro.

Chiediamo: “Verifiche scientifiche e imparziali sugli spessori e sulla qualità del bitume impiegato; L’attivazione immediata delle polizze, delle garanzie fideiussorie e dei rimedi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per imporre il rifacimento totale dell’opera a spese dell’appaltatore, senza un solo euro a carico della cittadinanza. Messa in sicurezza, bonifica e controlli”, si legge nella nota del gruppo che continua: “vigileremo metro per metro, euro per euro, affinché siano accertate tutte le responsabilità amministrative, contabili e di vigilanza, a tutela esclusiva del denaro pubblico e dei cittadini che credono nel valore della legalità e dell’appartenenza”