Borse di studio, disponibili le Postepay per i beneficiari

Sono disponibili presso qualsiasi Ufficio postale, le Carte Postepay valevoli come Borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026, per le famiglie degli studenti beneficiari individuati dalla Regione. A darne notizia è il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino. Per riscuotere la borsa di studio, è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale, sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne, chiedendo la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio.

“Con questa Carta – aggiunge la dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, dott.ssa Maria Antonietta Testone – si potrà utilizzare l’importo assegnato per gli acquisti online e nei negozi fisici dedicati all’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto oltre che per l’accesso a beni e servizi di natura culturale come cinema, teatri e musei”. La Carta Postepay Borsa di Studio, è abilitata ai soli acquisti negli esercizi commerciali fisici e online convenzionati con il circuito Visa ed è utilizzabile presso gli ATM Postamat per la sola verifica del saldo e della lista movimenti della stessa. Per studenti e famiglie che avessero necessità di assistenza sugli aspetti che non riguardino l’individuazione dei beneficiari e la trasmissione dei relativi atti di competenza delle Regioni, è possibile inviare segnalazioni all’indirizzo mail iostudio@istruzione.it.