Cianciana

Cianciana, rifiuti abbandonati sulla Ss 118: scatta la caccia al responsabile

La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per risalire al trasgressore

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Rifiuti abbandonati lungo la strada stradale 118, nel tratto compreso tra Cianciana e Raffadali. A seguito della segnalazione, la Polizia Locale ha avviato le necessarie attività di verifica con l’obiettivo di individuare il responsabile dell’abbandono. Gli accertamenti sono finalizzati a raccogliere eventuali elementi utili che possano consentire di risalire al trasgressore e procedere con le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’abbandono di rifiuti non deve essere considerato una semplice violazione amministrativa, a seconda della condotta e delle circostanze, oltre alle sanzioni previste, possono scattare anche conseguenze sul piano penale. I controlli sul territorio proseguono con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e individuare chi continua a utilizzare strade e aree pubbliche come discariche improvvisate.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

I “furbetti del cartellino” a Favara, Comune chiede danni per oltre 100 mila euro
Apertura

Incidente stradale a Siculiana, auto contro furgoncino: due feriti
Apertura

Camion urta cavi elettrici con ragno gru a Palma di Montechiaro, traffico in tilt sulla SS115 
Apertura

Fermato dopo inseguimento, 40enne muore in Questura dopo malore: aperta inchiesta
di Gabriele Terranova

Scritte sacrileghe su chiesa Livatino, Don Giuseppe Maniscalco: “Vi siete spinti un po’ oltre”
banner italpress istituzionale banner italpress tv