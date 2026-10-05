Cianciana, rifiuti abbandonati sulla Ss 118: scatta la caccia al responsabile

Rifiuti abbandonati lungo la strada stradale 118, nel tratto compreso tra Cianciana e Raffadali. A seguito della segnalazione, la Polizia Locale ha avviato le necessarie attività di verifica con l’obiettivo di individuare il responsabile dell’abbandono. Gli accertamenti sono finalizzati a raccogliere eventuali elementi utili che possano consentire di risalire al trasgressore e procedere con le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’abbandono di rifiuti non deve essere considerato una semplice violazione amministrativa, a seconda della condotta e delle circostanze, oltre alle sanzioni previste, possono scattare anche conseguenze sul piano penale. I controlli sul territorio proseguono con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e individuare chi continua a utilizzare strade e aree pubbliche come discariche improvvisate.





