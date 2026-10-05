L’Asp di Agrigento cerca locali per sedi di guardia medica: ecco dove e come fare

L’ASP di Agrigento ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di immobili da destinare a sedi di servizi sanitari territoriali. L’iniziativa riguarda, in particolare, le sedi di guardia medica di San Leone e Castrofilippo e i consultori familiari di Favara e San Biagio Platani.

L’Azienda intende acquisire in locazione, per la durata di sei anni, immobili idonei ad accogliere i servizi, nell’ambito di un’attività volta a individuare strutture adeguate alle esigenze organizzative e assistenziali e in grado di garantire condizioni idonee per l’attività degli operatori e per l’accesso degli utenti. La ricerca è articolata in quattro distinti lotti. Il primo riguarda la Guardia medica di San Leone, comprensiva della Guardia medica turistica e della postazione 118; il secondo la Guardia medica di Castrofilippo; il terzo il Consultorio familiare di Favara e il quarto il Consultorio familiare di San Biagio Platani.

Gli immobili proposti dovranno possedere specifici requisiti di carattere urbanistico, strutturale e funzionale, oltre a garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, la sicurezza degli impianti e una distribuzione degli spazi compatibile con le attività sanitarie da svolgere. Per la sede di San Leone è richiesta una superficie complessiva non inferiore a 90 metri quadrati, con una specifica articolazione degli ambienti destinati alle attività della guardia medica, della guardia medica turistica e della postazione 118. Per la sede di Castrofilippo la superficie minima richiesta è di 60 metri quadrati.

Per quanto riguarda i consultori familiari, l’avviso prevede una superficie minima di 200 metri quadrati per la sede di Favara e di 80 metri quadrati per quella di San Biagio Platani. Gli spazi dovranno essere adeguati allo svolgimento delle attività consultoriali e alla presenza delle diverse figure professionali coinvolte nei percorsi di assistenza e presa in carico. I proprietari degli immobili interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 13 ottobre 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo economico.patrimoniale@pec.aspag.it, secondo le modalità e i requisiti indicati nell’avviso. L’avviso integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ASP di Agrigento, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dove sono riportate tutte le informazioni relative ai requisiti degli immobili, alla documentazione da presentare e alle modalità di partecipazione.