Raffadali

Più sicurezza sulle strade di Raffadali: attive nuove telecamere in città

Delle 36 telecamere previste dal primo progetto, 31 sono già state installate e sono attive sul territorio comunale.

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Più sicurezza sulle strade e maggiore controllo del territorio. A Raffadali prosegue il piano di potenziamento della videosorveglianza. Con 31 impianti già operativi su 36 previsti dal primo progetto, il Comune si prepara a proseguire il percorso di ampliamento della rete di videosorveglianza, attraverso i successivi interventi già programmati.

“Mettere la sicurezza al centro non è una frase fatta, era un punto del mio programma elettorale ed è un impegno concreto verso ogni famiglia, lavoratore, e cittadino di Raffadali”, dice la sindaca Ida Cuffaro. “Grazie di cuore a chi ha lavorato con competenza e dedizione per rintracciare i punti strategici più efficaci per proteggere le nostre strade; continuare a lavorare con attenzione, trasparenza e amore per il paese è la strada che continuerò a perseguire”, continuato la sindaca.

La sicurezza urbana e il controllo del territorio dunque restano così tra gli ambiti sui quali l’amministrazione sta concentrando parte della propria attività, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiori strumenti di tutela per la comunità raffadalese.

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