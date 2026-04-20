Movida violenta, 17enne di Canicattì colpito alla testa con una bottiglia in un locale  

Un diciassettenne di Canicattì è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È successo all’interno di un locale. Il minore è stato accompagnato al “Barone Lombardo” dove i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura.

Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni. I poliziotti del locale commissariato hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare l’autore dell’aggressione.