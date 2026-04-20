Apertura

Movida violenta, 17enne di Canicattì colpito alla testa con una bottiglia in un locale  

Il minore è stato accompagnato al “Barone Lombardo” dove i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un diciassettenne di Canicattì è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È successo all’interno di un locale. Il minore è stato accompagnato al “Barone Lombardo” dove i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura.

Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni. I poliziotti del locale commissariato hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare l’autore dell’aggressione. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Preso l’assassino di Gabriele Vaccaro, è un 17enne egiziano 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, in prognosi riservata anche l’amico: è un ragazzo di Ribera
Apertura

Movida violenta, 17enne di Canicattì colpito alla testa con una bottiglia in un locale  
di Gioacchino Schicchi

Mafia e caporalato nel settore vitivinicolo: il TAR conferma l’interdittiva antimafia per un’azienda
Apertura

Omicidio Gabriele Vaccaro: il giovane ha chiesto agli amici di portarlo a casa
banner italpress istituzionale banner italpress tv