Omicidio Gabriele Vaccaro, il sindaco di Pavia: “Tanto sgomento”

“Oggi è stata una giornata triste e dolorosa per la nostra Città e per l’Italia intera. Non ci sono parole per descrivere lo sgomento che si prova di fronte a una giovane vita spezzata da un gravissimo atto criminale.

Ci stringiamo intorno alla famiglia di Gabriele, ai suoi amici, alle persone a lui care e a tutta la comunità di Favara: a loro esprimo tutto il cordoglio e l’affetto della Città di Pavia. Sono certo che nelle prossime ore le forze dell’ordine sapranno assicurare alla giustizia gli autori di questo terribile misfatto”. Queste le parole del sindaco di Pavia, Michele Lissia commentando l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara accoltellato in un parcheggio a Pavia.