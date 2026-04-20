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Preso l’assassino di Gabriele Vaccaro, è un 17enne egiziano 

La polizia ha fermato un 17enne egiziano per l’omicidio di Gabriele Vaccaro. Denunciate altre tre persone che erano presenti all’aggressione mortale

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. La squadra mobile, agli ordini del commissario Andrea Lenoci, ha eseguito il fermo di un 17enne egiziano ritenuto l’autore del delitto. Il minore era già stato denunciato per porto abusivo di armi. Altri tre giovani risultano indagati a piede libero. Erano in compagnia dell’omicida e avrebbero assistito alla scena senza intervenire.

Il cerchio si è chiuso sul 17enne egiziano grazie ad alcune testimonianze e ai filmati delle telecamere estrapolati dagli investigatori. Gli agenti erano a “caccia” di una Volkswagen Touran che è stata intercettata non lontano dal luogo del delitto. La svolta è arrivata ieri sera quando i poliziotti hanno portato in questura tre persone. Una di loro – il 17enne egiziano – è stato poi fermato per omicidio. Decisiva anche la testimonianza dell’amico di Gabriele Vaccaro, un coetaneo originario di Ribera che si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito con la stessa arma ad un braccio e all’addome. 

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