Scambio di droga, 20enne fermato e arrestato

Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dall’Arma dei Carabinieri nel territorio etneo, con particolare attenzione alle aree ritenute sensibili e ai soggetti già noti alle forze dell’ordine. In particolare, nel pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’intervento è scaturito da un’attività di osservazione, in modalità discreta, nei pressi di via Stazzone, dove i militari hanno notato il giovane entrare all’interno di uno stabile nel quale vive un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Insospettiti da questa “coincidenza”, i Carabinieri hanno deciso di intervenire immediatamente, bloccando il 20enne che, vistosi braccato, ha tentato di disfarsi di due involucri, subito recuperati dagli investigatori. Quelle dosi contenevano crack, perciò, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione, che ha consentito di trovare altra droga occultata all’interno dello scooter col quale il ragazzo era arrivato. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 17 grammi di crack suddivisi in dosi e oltre 6 grammi di cocaina, anch’essa già confezionata, oltre a 45 euro ritenuti i guadagni dell’attività illecita. Il pusher “a domicilio” è stato quindi arrestato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.