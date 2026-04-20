Catania

Scambio di droga, 20enne fermato e arrestato

Nel dettaglio, sono stati sequestrati 17 grammi di crack suddivisi in dosi e oltre 6 grammi di cocaina, anch’essa già confezionata

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dall’Arma dei Carabinieri nel territorio etneo, con particolare attenzione alle aree ritenute sensibili e ai soggetti già noti alle forze dell’ordine. In particolare, nel pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.  L’intervento è scaturito da un’attività di osservazione, in modalità discreta, nei pressi di via Stazzone, dove i militari hanno notato il giovane entrare all’interno di uno stabile nel quale vive un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 

Insospettiti da questa “coincidenza”, i Carabinieri hanno deciso di intervenire immediatamente, bloccando il 20enne che, vistosi braccato, ha tentato di disfarsi di due involucri, subito recuperati dagli investigatori. Quelle dosi contenevano crack, perciò, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione, che ha consentito di trovare altra droga occultata all’interno dello scooter col quale il ragazzo era arrivato.  Nel dettaglio, sono stati sequestrati 17 grammi di crack suddivisi in dosi e oltre 6 grammi di cocaina, anch’essa già confezionata, oltre a 45 euro ritenuti i guadagni dell’attività illecita. Il pusher “a domicilio” è stato quindi arrestato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Preso l’assassino di Gabriele Vaccaro, è un 17enne egiziano 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, in prognosi riservata anche l’amico: è un ragazzo di Ribera
AperturaIn aggiornamento

Maxi operazione antimafia, fermate 32 persone (I NOMI)
Apertura

Movida violenta, 17enne di Canicattì colpito alla testa con una bottiglia in un locale  
Apertura

Omicidio Gabriele Vaccaro: il giovane ha chiesto agli amici di portarlo a casa
banner italpress istituzionale banner italpress tv