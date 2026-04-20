In auto con droga e soldi in contanti, arrestato 27enne

E’ stato trovato con decine di dosi di marijuana e hashish in macchina. Ad individuare ed arrestare il pusher, un catanese di 27 anni, sono stati gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito delle incessanti azioni di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città.

Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Picanello, i poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania hanno fermato il 27enne alla guida di una macchina. Non appena si è accorto della presenza della Polizia, il giovane ha tentato di cambiare strada, ma gli agenti hanno compreso le sue intenzioni e hanno bloccato ogni possibile via di fuga.

A quel punto, l’uomo non ha potuto far altro che fermarsi e consegnare i documenti ai poliziotti che lo hanno riconosciuto per i suoi precedenti penali specifici al punto che in passato era stato arrestato per traffico di droga. Sin dalle prime fasi del controllo, l’uomo ha ammesso di trasportare sostanze stupefacenti, così come poi è stato effettivamente appurato a seguito della perquisizione eseguita nell’abitacolo. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno recuperato e sequestrato svariate dosi di hashish e marijuana, oltre alla somma in denaro di 500 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta possibile provento dell’attività illecita, considerato peraltro che, allo stato attuale, l’uomo non presta alcuna attività lavorativa.

A conclusione degli adempimenti di polizia giudiziaria, il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo