Trapani

Minaccia con un coltello la madre e la sorella per avere i soldi, arrestato

Reiterati maltrattamenti e minacce attuate con l’uso di coltelli, al fine di costringerle a consegnargli più volte al giorno somme di denaro quantificate tra le 20 e le 50 euro

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nei confronti di un 27enne di origine palermitana residente a Castellammare.

Il provvedimento è scaturito dalle risultanze investigative esitate dai Carabinieri di Castellammare a seguito delle denunce presentate dalla madre e dalla sorella entrambe conviventi con il 27enne, le quali riferivano di reiterati maltrattamenti e minacce attuate con l’uso di coltelli, al fine di costringerle a consegnargli più volte al giorno somme di denaro quantificate tra le 20 e le 50 euro. 

A formalità di rito ultimate, il 27enne è stato associato presso la casa circondariale di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, successivamente il fermo veniva convalidato dal G.I.P che disponeva la custodia cautelare in carcere. 

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