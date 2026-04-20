Casteltermini

Terreno trasformato in discarica abusiva, scatta sequestro a Casteltermini

Si trova in contrada Manganaro e al suo interno sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere compreso l'Eternit, materassi, sanitari e altri materiali

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Un’area di circa 1000 metri quadri in territorio di Casteltermini, è stata sequestrata dalla Polizia provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento.  L’area posta sotto sequestro, si trova in contrada Manganaro e al suo interno sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere compreso l’Eternit, materassi, sanitari e altri materiali potenzialmente pericolosi per la salute.

Notevoli quantità di rifiuti sono stati rinvenuti ai margini di una strada comunale che, seppur sbarrata da transenne e con un’ordinanza di interdizione al transito veicolare, è diventata una discarica abusiva che dovrà essere bonificata. “L’intera area – ha detto il comandante della Polizia provinciale, tenente colonnello Salvatore Lombardo – continuerà ad essere monitorata con attenzione dai nostri agenti per contrastare il fenomeno sempre più diffuso dell’abbandono di rifiuti”.

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