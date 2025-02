Nel momento più buio dell’Akragas arriva la “luce” all’Esseneto 

Un milione di euro per l’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto di Agrigento. È stato pubblicato oggi il decreto che impegna la somma per la realizzazione dell’impianto che gli agrigentini hanno aspettato per anni.

La notizia della luce all’Esseneto giunge però nel momento più “buio” per l’Akragas, con la società ormai allo sbando totale: senza un proprietario, senza dirigenti e con il concreto rischio che la squadra venga ritirata dal campionato di Serie D. In ogni caso, l’erogazione del finanziamento arriverà su richiesta del Comune per poi procedere alla gara d’appalto. Il progetto di illuminazione dello Stadio Esseneto, che prevede una spesa di € 1.033.300, è stato inserito infatti tra i finanziamenti dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. I lavori all’impianto di illuminazione non solo consentiranno di svolgere le gare anche in notturna – oltre a costituire requisito specifico per le partite di categorie professionistiche – ma consentiranno anche lo svolgimento di eventi all’interno della struttura sportiva.

“Ad un anno dall’annuncio del finanziamento – dice Aricò – oggi con l’accreditamento delle somme si potrà procedere alla gara d’appalto per la realizzazione degli interventi di illuminazione ed efficientamento energetico nello stadio Esseneto. Sono interventi che i tifosi attendono da un decennio e che andranno a favorire il lavoro della società calcistica locale, permettendo lo svolgersi delle partite anche in ore serali, così da usufruire di una struttura più moderna, sostenibile e all’avanguardia”.