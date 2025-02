Nel momento più buio dell’Akragas arriva la “luce” all’Esseneto 

Lo stadio Esseneto di Agrigento verdà finalmente la “luce”. È stato infatti pubblicato oggi il decreto che impegna la somma per la realizzazione dell’impianto che gli agrigentini hanno aspettato per anni.

La notizia della luce all’Esseneto giunge però nel momento più “buio” per l’Akragas, con la società ormai allo sbando totale: senza un proprietario, senza dirigenti e con il concreto rischio che la squadra venga ritirata dal campionato di Serie D. In ogni caso, l’erogazione del finanziamento arriverà su richiesta del Comune per poi procedere alla gara d’appalto. Il progetto di illuminazione dello Stadio Esseneto, che prevede una spesa di € 1.033.300, è stato inserito infatti tra i finanziamenti dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. I lavori all’impianto di illuminazione non solo consentiranno di svolgere le gare anche in notturna – oltre a costituire requisito specifico per le partite di categorie professionistiche – ma consentiranno anche lo svolgimento di eventi all’interno della struttura sportiva.

LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE COMUNALE PIPARO

“Sin dal primo giorno del mio incarico, ho lavorato con determinazione per portare avanti questo intervento, consapevole della sua importanza strategica per la città e per lo sport agrigentino. Nell’ultima riunione in Prefettura, ho ribadito con forza la necessità di accelerare il processo e ho sollecitato direttamente l’Assessore regionale Giusi Savarino affinché il progetto venisse concretizzato nel più breve tempo possibile. Il suo impegno, insieme a quello dell’Assessore regionale Alessandro Aricò, è stato decisivo per ottenere le risorse necessarie e sbloccare questo fondamentale investimento. L’illuminazione dello Stadio Esseneto non è solo un intervento tecnico, ma un passo avanti per il futuro dello sport agrigentino. Significa garantire alla nostra squadra e ai nostri giovani atleti un impianto all’altezza delle loro ambizioni, permettere lo svolgimento di eventi in orario serale e migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’intera struttura. Voglio esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il Governo nazionale per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra città. Un grazie particolare va agli esponenti politici di Fratelli d’Italia, che hanno sostenuto questa iniziativa con determinazione, permettendoci di ottenere le risorse necessarie. Desidero inoltre ringraziare l’Assessore regionale Giusi Savarino e l’Assessore regionale Alessandro Aricò per il loro fondamentale supporto, così come gli Uffici del Comune di Agrigento, che hanno lavorato con grande professionalità e dedizione per portare avanti questo progetto. Un ringraziamento va, inoltre, al collega assessore Gerlando Principato per l’armoniosa e proficua collaborazione. Continuerò a impegnarmi con la stessa determinazione affinché Agrigento possa dotarsi di infrastrutture moderne e funzionali, perché credo fortemente nello sport come motore di crescita e aggregazione per la nostra comunità.”



LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE REGIONALE ARICÒ

“Ad un anno dall’annuncio del finanziamento – dice Aricò – oggi con l’accreditamento delle somme si potrà procedere alla gara d’appalto per la realizzazione degli interventi di illuminazione ed efficientamento energetico nello stadio Esseneto. Sono interventi che i tifosi attendono da un decennio e che andranno a favorire il lavoro della società calcistica locale, permettendo lo svolgersi delle partite anche in ore serali, così da usufruire di una struttura più moderna, sostenibile e all’avanguardia”.

LE DICHIARAZIONI DEL DEPUTATO LILLO PISANO

Dopo mesi di impegno e lavoro, è stato pubblicato il decreto di finanziamento da 1.033.000 euro per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto. Quando ho preso questo impegno con i tifosi, sapevo quanto fosse atteso dalla città e dagli sportivi agrigentini. Oggi quell’impegno è stato mantenuto! Questo finanziamento segna un punto di svolta per il nostro stadio, che finalmente potrà dotarsi di un’illuminazione adeguata, permettendo lo svolgimento di eventi sportivi anche in orari serali e portando Agrigento al passo con le esigenze moderne.Un ringraziamento speciale va all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, con cui si è creata fin da subito una forte sinergia per raggiungere questo importante traguardo. Un progetto su cui si è lavorato dal 2021, anno in cui lo stesso progetto fu approvato dalla Giunta del Comune di Agrigento, con atto d’indirizzo dell’allora Assessore allo Sport, Costantino Ciulla, e dall’Assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, ai quali va il mio ringraziamento. Un risultato su cui ho lavorato con determinazione all’interno della 14ª Commissione parlamentare, affinché l’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto e il rifacimento della strada “Mosella” fossero inseriti nei Fondi di Sviluppo e Coesione. Un traguardo che resterà nella storia della città e dello sport locale, frutto di un lavoro costante e di un’attenzione concreta verso le necessità del territorio”.

LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE REGIONALE SAVARINO

“Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento di 1,33 milioni di euro destinato allo stadio Esseneto di Agrigento. Come assessore al Territorio, ho seguito con attenzione l’iter che porterà, finalmente, al rinnovamento dell’impianto di illuminazione. Un intervento atteso che testimonia la vicinanza del governo regionale e che renderà la struttura più moderna ed efficiente, permettendo lo svolgimento delle partite anche in notturna. È un importante passo avanti per lo sport agrigentino e per tutta la nostra comunità”.