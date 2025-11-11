Apertura
“Appalti pilotati”, sequestrati 80 mila euro in contanti a Totò Cuffaro
Parte del denaro era conservato in alcune casseforti della casa di Palermo e parte nascosto nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria
I carabinieri del Ros hanno sequestrato la somma in contanti di 80 mila euro a Salvatore Cuffaro, nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana.
Come si apprende, circa 40 mila euro sono stati rinvenuti dai militari nella cassaforte a casa a Palermo. L’altra metà nella tenuta di San Michele di Ganzaria nel Catanese. Cuffaro, sul quale pende una richiesta di arresto per associazione a delinquere, turbata liberà degli incanti e corruzione, verrà interrogato venerdì dal gip.
