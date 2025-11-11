PRIMO PIANO

Sciacca, malore alla guida e finisce contro il guardrail: 50enne in ospedale

L'uomo è stato trasferito all'Ospedale di Caltanissetta a bordo di un elisoccorso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente stradale lungo la strada statale 115 alle porte di Sciacca. Un uomo, di 50 anni di Ferrara, colto da malore, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, finendo contro il guard-rail.

Sono stati alcuni automobilisti ad allertare i soccorsi; sul luogo un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure e poi a bordo di un elisoccorso l’uomo è stato trasferito all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per ulteriori accertamenti.

Durante le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai sanitari e ai tecnici di operare in sicurezza.

