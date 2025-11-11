Incendio al teatro del fieristico “Le Ciminiere”, in azione i Vigili del fuoco

Un incendio è divampato presso il complesso fieristico “Le Ciminiere”, in viale Africa. Le fiamme hanno coinvolto la parte esterna del teatro situato all’interno della struttura, mentre le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Sede Centrale, dal Distaccamento Sud e da quello di Acireale. A supporto delle operazioni sono state inviate tre autobotti, un automezzo logistico e un’autoscala.

Al momento dell’incendio erano in corso lavori di manutenzione straordinaria e alcuni operai si trovavano all’interno del complesso. Nessuno di loro risulta ferito o intossicato.

Presente sul luogo anche il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, l’ingegnere Felice Iracà, insieme a diversi funzionari tecnici. Le operazioni sono coordinate con la Polizia di Stato e il personale della Polizia Locale, intervenuti per garantire la sicurezza dell’area e gestire la viabilità.

L’intervento è ancora in corso e l’area è stata circoscritta per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.